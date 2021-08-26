На Украине нашли новый повод для санкций из-за «Северного потока-2»

Киев готов настоять на санкциях против Nord Stream 2 AG в том случае, если компания будет сертифицирована в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток-2», заявил председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Его слова в интервью местному телеканалу приводятся на сайте компании.

Nord Stream 2 AG проиграла в Германии дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Однако в июне она подала заявление о сертификации в качестве независимого оператора «Северного потока-2». Если оно будет удовлетворено, то требования директивы, которая предполагает разделение владельца газа и владельца трубы, будут соблюдены. Витренко находит, что сертификация по европейскому закону невозможна. Поводом же для новых санкций он считает нарушение условий июльских договоренностей США и Германии по поводу проекта.

«Сейчас ситуация очень простая, даже если представить, что немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства, — в таком случае мы будем настаивать, чтобы США наложили санкции на оператора Nord Stream 2 AG, который на 100 процентов принадлежит «Газпрому». Поскольку это будет нарушением совместного заявления США и Германии. И мы будем настаивать на санкциях», — пообещал глава «Нафтогаза Украины».

О том, что Nord Stream 2 AG проиграла дело об освобождении газопровода от норм новой газовой директивы в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, стало известно 25 августа. Положения директивы предполагают запрет на владение добывающей компанией газопроводом, приходящим на территорию страны ЕС. В случае с «Северным потоком-2» это значит, что половину мощностей нужно зарезервировать не под «Газпром», а под независимого поставщика, что в России невозможно, потому что «Газпром» является монополистом в экспорте газа по трубопроводам. Решение суда может быть обжаловано.