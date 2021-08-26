Названы главные благотворители России

Forbes назвал главных благотворителей России, составив соответствующий рейтинг. Его возглавил бывший замминистра связи, основатель мобильного оператора Yota и британского стартапа по производству электропикапов Arrival Денис Свердлов.

По оценке авторов рейтинга, с 2010 года Свердлов потратил на благотворительные, общественные и социальные проекты 5,6 миллиарда долларов. В эту сумму входит доля бизнесмена в уставном капитале Arrival, поскольку компания является полностью «зеленой».

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Также в первую пятерку вошли владелец USM Holdings Алишер Усманов (2,9 миллиарда долларов за последние 11 лет), владелец и глава холдинга «Ренова» Виктор Вексельберг (2,5 миллиарда), основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (2,4 миллиарда) и собственник инвесткомпании Millhouse, а также английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович (2,2 миллиарда).

Совокупный вклад 31 участника рейтинга в благотворительные, социальные и экологические проекты составил 31,5 миллиарда долларов. Авторы называют эту сумму «валютой добра».

В 2019 году Arrival, основанный Свердловым в 2015 году, вышел на американскую биржу NASDAQ через слияние со специальной SPAC-компанией (используемой для выхода на биржу в обход стандартной процедуры IPO) CIIG Merger Corp. В настоящий момент состояние Свердлова оценивается в 10,6 миллиарда долларов.

