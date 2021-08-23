После карантина британцы стали «разбрасываться» едой

После снятия в начале лета коронавирусных ограничений британцы стали менее бережно относиться к продовольствию. Доклад благотворительной экологической организации WRAP, выдержки из которого приводит Bloomberg, показал, что граждане Великобритании снова разбрасываются едой, как и до карантина.

Исследование показало, что уровень пищевых отходов вернулся к допандемийному — с восстановлением экономики и возвращением работников в офис семьи стали меньше экономить продукты питания и чаще брать еду на вынос. Согласно последнему опросу WRAP, 30 процентов британцев выбрасывают слишком много еды, в то время как в апреле 2020 года так поступал каждый пятый (20 процентов).

За время локдауна пищевые отходы сократились на 43 процента. Однако с выходом в офис и возможностью беспрепятственно передвигаться у людей стало меньше времени на планирование рациона и готовку. По мнению Сары Клейтон из WRAP, когда у людей снова появилось больше повседневных дел, они вернулись к прежним привычкам. Тем не менее эксперт настоятельно рекомендует помнить о том, что безответственное отношение к еде негативно сказывается на климате.

Всемирный фонд дикой природы и британская розничная сеть Tesco в совместном исследовании подсчитали, что ежегодно более двух миллиардов тонн еды во всем мире остаются несъеденными и выбрасываются. Эти отходы, по данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, производят до десяти процентов мировых выбросов парниковых газов. Чтобы сократить отходы и улучшить как экономическую, так и экологическую ситуацию в мире, WWF призвал власти принять «Закон о целевых показателях». Он поможет продовольственным компаниям установить лимит отходов, мониторить их излишки и регулировать деятельность производителей, поставщиков и потребителей.