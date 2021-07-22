Человечество уличили в безответственном обращении с едой

Ежегодно более двух миллиардов тонн еды во всем мире остается несъеденным и выбрасывается. Уличил человечество в безответственном обращении с продовольствием совместный доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF) и британской розничной сети Tesco.

В отчете на сайте фонда говорится, что около 2,5 миллиарда тонн продуктов питания погибло на фермах, либо было выброшено торговыми сетями или потребителями — примерно 40 процентов от объема производства и почти вдвое больше прежней оценки ООН.

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При этом, большая доля, чем предполагалось, пришлась на сельское хозяйство развитых стран — 58 процентов составили потери урожая в богатых европейских странах, США и промышленно развитых регионах Азии.

Ведущий специалист WWF по проблемам продовольственных потерь Пит Пирсон предупреждает, что проблема серьезнее, чем может показаться. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, на пищевые отходы приходится до десяти процентов глобальных выбросов парниковых газов. Сокращение потерь продовольствия, в свою очередь, повысит не только экономическое, но и экологическое благополучие. Однако на данный момент только 11 из 192 стран упоминает в своих климатических планах борьбу с чрезмерными отходами пищевых продуктов, и большинство из них — из Африки, где значительная часть урожая после сбора не доживает до продажи.

В своем докладе WWF и Tesco призывают правительства ввести «Закон о целевых показателях». Продовольственные компании смогут использовать его положения в своей стратегии, чтобы установить лимит пищевых отходов, мониторить их излишки и регулировать деятельность производителей, поставщиков и потребителей.