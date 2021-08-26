«Талибан» отверг информацию о домашнем аресте бывшего президента Афганистана

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) отверг информацию о заключении под домашний арест бывшего президента Афганистана Хамид Карзая и главы Высшего совета по нацпримирению Абдуллы Абдуллы. Об этом РИА Новости заявил представитель политбюро движения Мохаммед Наим.

По словам Наима, бывший лидер страны и глава совета находятся в Кабуле добровольно. «Эти сообщения неправда. Я не знаю, что под ними подразумевается. То, что в отношении них введены ограничения, это пустые слова», — подчеркнул представитель политбюро.

Наим заверил, что безопасность экс-президента и главы совета по нацпримерению находится в руках «Исламского эмирата» (самоназвание политической системы талибов — прим. «Ленты.ру»).

Ранее СМИ сообщили, что боевики движения «Талибан» обезоружили и разогнали телохранителей политиков, а затем отняли их личный транспорт. Кроме того, талибы провели в домах двоих афганских лидеров обыски. Карзай и Абдулла являются членами переходного совета Афганистана, который обеспечивает передачу власти движению.