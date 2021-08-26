Мир
 
Последние новости
«Талибан» прокомментировал взрыв у аэропорта Кабула
Съемным квартирам в Сочи предложили присвоить звезды
Составлен словарь коронавирусной эпохи
Россиянка попыталась незаконно провезти из США драгоценности на миллионы рублей 
Юноша сбросил 40 килограммов без посещения спортзала и раскрыл секрет успеха
Европа решила приструнить главных загрязнителей планеты
В Таджикистане нашли доработанные бронеавтомобили «Тигр»
Россияне завоевали 11 медалей во второй день Паралимпиады в Токио
Собянин предложил штрафовать автовладельцев за преднамеренное нарушение тишины 
Сенатор словами «кто он такой?» ответил главе «Нафтогаза» насчет санкций
Новости партнеров
Прослушать новость

«Талибан» отверг информацию о домашнем аресте бывшего президента Афганистана

Мохаммед Наим: бывший президент Афганистана Хамид Карзай находится в Кабуле добровольно
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Omar Sobhani / Reuters

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) отверг информацию о заключении под домашний арест бывшего президента Афганистана Хамид Карзая и главы Высшего совета по нацпримирению Абдуллы Абдуллы. Об этом РИА Новости заявил представитель политбюро движения Мохаммед Наим.

По словам Наима, бывший лидер страны и глава совета находятся в Кабуле добровольно. «Эти сообщения неправда. Я не знаю, что под ними подразумевается. То, что в отношении них введены ограничения, это пустые слова», — подчеркнул представитель политбюро.

Наим заверил, что безопасность экс-президента и главы совета по нацпримерению находится в руках «Исламского эмирата» (самоназвание политической системы талибов — прим. «Ленты.ру»).

Ранее СМИ сообщили, что боевики движения «Талибан» обезоружили и разогнали телохранителей политиков, а затем отняли их личный транспорт. Кроме того, талибы провели в домах двоих афганских лидеров обыски. Карзай и Абдулла являются членами переходного совета Афганистана, который обеспечивает передачу власти движению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кремле назвали приход талибов к власти в Афганистане свершившимся процессом
Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана
Талибы согласовали 7 из 12 кандидатур в руководящий совет Афганистана