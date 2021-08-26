Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана

Боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и главу Высшего совета по национальному примирению Абдуллу Абдуллу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Карзай и Абдулла также являются членами переходного совета Афганистана, который обеспечивает передачу власти талибам. Тем не менее, боевики обезоружили и разогнали телохранителей политиков, а также отняли их личный транспорт. Также талибы провели обыски в домах афганских двоих лидеров.