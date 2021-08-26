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В Госдуме прокомментировали идею продлить новогодние каникулы для пенсионеров

Депутат Госдумы Нилов: надо понимать, кто оплатит продление новогодних каникул пенсионерам
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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вопрос о продлении новогодних каникул для работающих пенсионеров не решается только на уровне Министерства труда, кроме того, необходимо прояснить, на кого ляжет финансовое обеспечение этой инициативы. Так прокомментировал данное предложение глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости в четверг, 26 августа.

«Если это за свой счет, то работающие пенсионеры вряд ли этого захотят. Если за счет работодателей, то на них это тоже определенная нагрузка. Если за счет социального страхования, то здесь тоже необходимо тогда оформлять больничный, но у нас первые три дня оплачиваются работодателем», - отметил он.

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Если же, по словам депутата, финансировать подобное решение из бюджета, потребуется соответствующий указ президента, либо корректировки действующего законодательства.

При этом глава профильного думского комитета призвал проанализировать, насколько этот вопрос актуален для самих работающих пенсионеров.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Федоров предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров. Об этом он написал письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова. В обращении законодатель отметил, что в течение 2021 года продолжается пандемия COVID-19, которая представляет наибольшую опасность для пожилых людей.

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