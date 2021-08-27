Майнинг биткоинов сделали безвредным для природы

Инвестиционная компания Accelerate планирует высаживать деревья, чтобы компенсировать негативное влияние на окружающую среду от майнинга биткоинов, пишет Bloomberg. Компания пообещала посадить 3,5 тысячи деревьев за каждый миллион канадских долларов (788 тысяч долларов США), вложенный в биткоины ее ETF-фонда.

По такому «курсу» удастся поглотить тонну углекислого газа. Торги начнутся 31 августа. Accelerate уже договорилась о сотрудничестве с компанией H3M Environmental, занимающейся экологическим планированием и рекультивацией земель.

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Accelerate хочет показать, что изготовление цифровых денег не всегда вредит природе. Основатель компании Джулиан Климочко считает, что посадка деревьев осязаема, в отличие углеродных кредитов — схемы, при которой компании высаживают деревья, а затем продают электронные сертификаты на право производить вредные выбросы.

В конце марта о планах сдавать в аренду тайгу по такому принципу говорил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Данные меры помогут внести вклад в защиту окружающей среды и монетизировать российские леса, на долю которых приходится 20 процентов мирового запаса, отмечал глава министерства.

В феврале Accelerate зарегистрировала в Комиссии по ценным бумагам Онтарио ETF-фонд — фонд с биткоином в виде базового продукта. Канада стала первой страной, одобрившей выпуск ETF, в США фонды до сих пор запрещены.