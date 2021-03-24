Российские власти захотели сдать тайгу в аренду

Российские власти хотят сдавать участки тайги в аренду под лесопосадку и продажу «углеродных кредитов», пишет Bloomberg.

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Будет создана специальная цифровая платформа с информацией о способности тайги поглощать углекислый газ. Бизнесу предложат вкладывать деньги в посадку новых деревьев и защиту тех, что уже есть. Если поглощение углекислого газа увеличится, то компании смогут продавать «углеродные кредиты».

«На долю России приходится 20 процентов мировых лесов. Мы можем превратить их в крупный центр улавливания углерода», — заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Покупая «углеродные кредиты», предприятия будут таким образом условно компенсировать часть своих вредных выбросов.

Власти верят, что такие меры помогут уменьшить критику в адрес России «из-за ее скромных усилий по борьбе с изменениями климата». Вторая цель — монетизировать тайгу, пишет агентство. Заинтересованность в программе выразили «Газпром нефть», «Сибур» и «Синара».

Ранее президент страны Владимир Путин поручил подготовить Россию к «зеленому развороту» Запада. Глава государства приказал выработать меры от возможного падения спроса на отечественные активы с высокими климатическими рисками.