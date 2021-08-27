На набережной в Сочи вспыхнуло кафе

В кафе на Центральной набережной в Сочи произошел крупный пожар

На Центральной набережной в Сочи произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

По информации ТАСС, на площади в 500 квадратных метров загорелось кафе «Южная ночь». На борьбу с огнем было отправлено 29 человек и 9 единиц спецтехники. Сейчас открытое горение ликвидировано.

Погибших и пострадавших нет. Наиболее вероятной причиной возгорания пожарные считают неосторожное обращение с огнем, однако не исключаются и другие версии. В частности, Telegram-канал Life Shot выяснил, что рассматривается версия о взрыве баллона с газом.

В марте 2020 года в Краснодарском крае шашлычников посадили на полгода за 11 сгоревших туристов. По версии следствия, 30 июля 2018 года в кафе-шашлычной в Адлерском районе произошло возгорание электропроводки. В кафе погибли четыре человека, еще семеро сгорели в пристройке. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Причиной пожара стали многочисленные нарушения при строительстве, допущенные владельцем кафе.