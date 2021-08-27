Российские самолеты «исчезнут» из интернета

Система предупреждения столкновений в воздухе (СПСВ), которую будут получать российские самолеты, позволит последним «исчезать» из интернета, то есть сделает их «невидимыми» для онлайн-трекеров вроде Flightradar, заявил ТАСС генеральный директор Института авиационного приборостроения «Навигатор» Сергей Бабуров.

«В нашей системе в отличие от иностранных есть очень полезные для военных функции. В системе СПСВ реализован режим радиомолчания. Определенным тумблером или кнопкой можно выключить излучение данной системы, и воздушное судно никто не видит», — сказал руководитель предприятия.

В августе американский журнал Popular Mechanics написал, что зачастую данные онлайн-трекеров, отслеживающих при помощи системы Global Positioning System (GPS) перемещения военных кораблей стран НАТО и Швеции, следует игнорировать. Издание призывает игнорировать информацию от таких трекеров, отслеживающих ситуацию вблизи границ России, где последняя якобы применяет GPS-спуфинг «с целью использования сфабрикованных данных для усиления пропагандистских претензий против западных стран».