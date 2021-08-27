Журналистка составила список самых модных кроссовок 2022 года

Журналистка портала Who What Wear составила список моделей кроссовок, которые станут трендовыми в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Модный эксперт Элинор Блок (Elinor Block) взяла интервью у менеджера соцсетей сайта Laced Тити Финлей (Titi Finlay), который специализируется на перепродаже обуви люксовых брендов. Специалист рассказал, какие модели войдут в моду в будущем сезоне, а какие перестанут пользоваться спросом.

По его словам, трендовой станет баскетбольная обувь, в частности Nike Air Jordan 6, Air Jordan 14 и новая линейка бренда Foamposite, созданная совместно с маркой Comme des Garçons. Кроме того, похожие модели уже представлены в магазинах марок Chloe и Loewe.

Помимо этого, в моду войдут кроссовки из переработанных или экологически чистых материалов. Подобная обувь входит в ассортимент таких брендов, как Adidas, Novesta, Veja и Stella McCartney. Отмечается, что спрос также вырастет на обувь с футуристичным дизайном, которую можно приобрести у марок ACNE, Christian Louboutin, Adidas и Reebok.

«Инфлюэнсеры все чаще обращают внимание на винтажную или состаренную обувь. Можно смело утверждать, что такие кроссовки обретут популярность. Они уже встречаются на полках многих магазинов, например, New Balance, Adidas и Nike», — пояснил Финлей.

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Последними в подборке трендовой обуви стали унисекс-кроссовки. «Женское сообщество последние два года жалуется на отсутствие гендерной инклюзивности в моде, поэтому я уверен, что в 2022 году мы поприветствуем изделия с гендерно-нейтральным дизайном», — подчеркнул эксперт.

В то же время Финлей заявил, что популярные в 2021 году кроссовки Nike Dunk и Jordan 1 выйдут из моды в будущем сезоне. «Упомянутые модели начали выпускать в пастельных оттенках — это признак того, что они стали мейнстримом, и люди перестали покупать их яркие расцветки», — объяснил он и добавил, что актуальность также потеряют Balenciaga Triple-S, которые в сети прозвали «папиными кроссовками».

В августе стали известны самые популярные бренды 2021 года. Аналитики интернет-магазина The RealReal заявили, что лидером по продажам в люксовом сегменте стал итальянский модный дом Gucci, а второе место по популярности занял французский модный дом Louis Vuitton.