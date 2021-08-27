Киргизии предрекли санкции в случае силового захвата Кумтора

Власти Киргизии могут столкнуться с серьезными проблемами из-за попытки взять под контроль золоторудное месторождение Кумтор. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» эксперт Московского центра Карнеги Темур Умаров.

Выиграть международный арбитраж у канадских инвесторов правительству республики практически невозможно, рассуждает Умаров. Единственный способ национализировать Кумтор — «захватить силой и физически выгнать канадцев». Но это может повлечь за собой большие последствия в виде санкций, полагает эксперт.

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Все это ударит по имиджу президента Садыра Жапарова, который обещал восстановить экономику страны за два года. «Он находится в сложной ситуации. Не думаю, что ему удастся как-то укрепиться в популярности. Его популярность будет снижаться», — предрек собеседник «Ленты.ру».

В результате Жапаров в лучшем для него случае досидит свой срок до конца, а в худшем — будет свергнут, как и многие его предшественники на посту президента Киргизии, считает Умаров.

Ранее сообщалось, что власти Киргизии запустили процесс национализации Кумтора, а Centerra Gold Inc. подала иск в международный арбитражный суд. В июле правоохранительные органы республики заявили, что бывшие президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке месторождения. Возможная причастность еще двух бывших президентов, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова, к заключению заранее невыгодных для Киргизии договоров с канадскими компаниями устанавливается.

В августе Акаев приезжал в Бишкек, чтобы дать показания.