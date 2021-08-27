Президент Молдавии перепутала государственный язык страны

Президент Молдавии Майя Санду выступила на торжественном открытии военного парада в честь Дня независимости республики. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Перед началом мероприятия она произнесла речь, в которой перепутала государственный язык Молдавии и назвала в качестве него румынский. При этом в Конституции страны в качестве такового указан молдавский.

Отмечается также, что президенты Украины и Румынии Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис прибыли на торжества в Кишиневе. Ранее им не удавалось прилететь в столицу Молдавии из-за густого тумана.

В апреле Санду предложила парламенту внести в Конституцию поправки, которые сменят государственный язык на румынский вместо молдавского. По ее словам, принять подобные изменения обязывает решение Конституционного суда (КС) страны от 2017 года.

Молдавский считается официальным диалектом румынского. Между ними есть незначительные отличия на уровне литературной нормы, фонетики и лексики. Кроме того, в Декларации о независимости Молдавии румынский признан официальным языком государства.