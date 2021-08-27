Зеленский опоздал на торжества в Молдавии из-за тумана

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис опоздали на празднование 30-летия независимости Молдавии из-за густого тумана. Об этом сообщает point.md.

Самолет украинского лидера не может приземлиться в аэропорту Кишинева, Йоханнис же до сих пор не вылетел из Бухареста. Из-за этого торжества в столице Молдавии перенесли на час, объявили в администрации президента.

24 августа 30-летие независимости отпраздновали на Украине. В Киеве прошел военный парад. В нем участвовали более пяти тысяч военных, 100 летательных аппаратов и 400 единиц вооружения и техники. Во время парада по Киеву промаршировали военнослужащие государств-членов НАТО.

Во время просмотра театрализованного действия об истории Украины Зеленский прослезился. Позже свои чувства он объяснил эмоциями. «Все плакали, все живые люди», — сказал президент.