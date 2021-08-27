В откровенных фото Бритни Спирс увидели угрозу ее свободе

Американский юрист увидел угрозу свободе певицы Бритни Спирс в ее откровенных публикациях в Instagram. Об этом сообщает The Sun.

Поп-исполнительница регулярно делится снимками и роликами в социальных сетях, на которых позирует топлес или в купальных костюмах. Адвокат Беназир Рошан (Benazeer Roshan) из Лос-Анджелеса считает, что такие посты могут негативно сказаться на репутации Бритни.

По словам специалиста, юристы имеют право использовать подобные кадры против звезды в деле об опеке. Известно, что на данный момент в суде рассматривается вопрос продолжения опекунства Джейми Спирса, отца певицы.

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«Страница Спирс — это публичный форум, поэтому любая информация, которую она публикует, может быть использована против нее во время слушания, даже если она выступает против этого», — подчеркнул Рошан.

В июле новый адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт потребовал отстранить ее отца от опекунства. До этого американская поп-звезда публично раскрыла в суде подробности своей жизни под контролем родителя.

Позже, 13 августа, Джейми Спирс объявил, что согласен отказаться от опекунства над дочерью. Мужчина заявил, что готов работать с судом и новым адвокатом Бритни Спирс, чтобы передать права новому опекуну.