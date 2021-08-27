Россия превзошла США в цифровом банкинге

В мире работают всего 249 цифровых банков — таких, где операции проводятся исключительно в цифровом формате,, — и лишь 13 из них прибыльны, говорится в отчете Boston Consulting Group (BCG), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Один из таких прибыльных банков работает в России — «Тинькофф», и по успехам в данном секторе банкинга страна превосходит США, где подобных организаций в принципе нет. В Европе цифровых банков три, а мировым лидером выступает Азиатско-Тихоокеанский регион, где работает 20 процентов от общего числа подобных организаций, а 10 входят в список 13 прибыльных.

Успешные банки при этом поддерживает крупная устоявшаяся компания с большим опытом ведения бизнеса или большая экосистема, пояснила старший партнер и управляющий директор BCG, глава экспертной практики по финансовому сектору в России и СНГ Наталья Геращенко. Такая поддержка дает им определенные преимущества, включая узнаваемость бренда и базу клиентов. Сильной стороной лидеров сейчас является розничное кредитование, а тремя столпами успеха для цифрового банковского дела в BCG считают одержимость клиентами, масштабируемые и гибкие технологии, а также гибкую организацию и управление.

Котировки TCS от TradingView «Все эти условия мы видим у лидеров, в том числе российского "Тинькофф", который не только вошел в 13 прибыльных цифровых банков мира, но и стал одним из лидеров по охвату населения своими услугами с показателем более 9 процентов», — сказал руководитель экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер. Впрочем, по его словам, работающие в диджитал-формате финансовые организации по-прежнему находятся в начале пути — ни у одного из них доля на собственных рынках не превышает двух процентов по объему депозитов и кредитного портфеля. «Тинькофф» 26 августа рассказал о планах запустить собственную ипотеку для всех клиентов осенью этого года, а головная компания TCS Group отчиталась о рекордной прибыли за второй квартал — 16,1 миллиарда рублей, что более чем на 50 процентов превосходит прошлогодний уровень. Общая выручка взлетела на 37 процентов, до 65 миллиардов рублей, число клиентов выросло до 16,7 миллиона.

Платон Щукин