Найден способ более дешевого лечения диабета

Исследователи из США нашли соединение, с помощью которого можно превратить человеческие стволовые клетки в способные вырабатывать инсулин бета-клетки. Это сделает лечение диабета первого типа более эффективным и дешевым. Статья ученых опубликована в журнале Stem Cell Reports.

Стволовые клетки могут стать клетками любого типа — в зависимости от окружающей среды или лабораторных условий. Однако установить, какие условия необходимы для формирования того или иного типа, довольно сложно. Обычно ученые используют для этого факторы роста — группы белков, которые и стимулируют рост определенного типа. Однако они довольно нестабильны и крайне дороги в производстве.

Ранее исследователям из Университета штата Пенсильвания удалось обнаружить новую молекулу-медиатор — ингибитор киназы гликогенсинтазы 3, стимулировавший стволовые клетки посредством сигнального пути Wnt. После этого они превращались в два промежуточных типа клеток — мезодерму (будущие клетки сердца) и эндодерму (из которых можно вырастить бета-клетки). Сейчас же исследователям удалось выяснить, что дифференция стволовых клеток в ходе этого процесса зависит от дозы содержащегося в молекуле органического соединения CHIR99021 — меньшее его количество активирует сигнальный путь лишь частично, что приводит к образованию клеток эндодермы.

Выросшие через месяц бета-клетки в ходе тестирования глюкозой вполне эффективно производили инсулин, подчеркнули исследователи. По мнению исследователей, их открытие сделает терапию диабета первого типа — в ходе которого организм начинает убивать бета-клетки — с помощью стволовых клеток эффективнее и дешевле.

