Избитая сиделкой 95-летняя россиянка умерла

В Екатеринбурге умерла 95-летняя россиянка, которую несколько недель назад избила сиделка. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на внучку пенсионерки.

По ее словам, в ночь с 4 на 5 августа сиделка, которая присматривала за бабушкой, нанесла ей многочисленные побои, а через три недели после случившегося пострадавшая скончалась.

Как рассказала внучка, медработница избила пожилую женщину после просьбы измерить давление: сиделка пинала пенсионерку и таскала ее за волосы.

Ранее сообщалось, что внучка попросила компанию «Милосердие.про» сменить сиделку для бабушки. Когда женщина работала в семье последний день, между пенсионеркой и сиделкой случился конфликт. В результате медработница повалила 95-летнюю бабушку на пол и избила. В компании заявили, что добавили сотрудницу в черный список. Родственники сообщили в полицию.