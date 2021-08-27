Россия
 
Последние новости
«Спартак» и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы
Последний «Невский экспресс» отправился из Москвы в Петербург 
В английском городе произошел взрыв в промышленной зоне
Очевидец рассказал о взрыве у аэропорта Кабула
В России предсказали снижение цен на отели из-за штрафа для Booking
На Украине назвали три главных провала Зеленского
Стали известны самые популярные бренды 2021 года
Кабулу предрекли превращение в поле боя между ИГ и «Талибаном»
ВМС США отказались от модернизации Super Hornet
В Госдуме оценили предложение отменить МРОТ фразой «зачем нам этим заниматься?»
Новости партнеров
Прослушать новость

Избитая сиделкой 95-летняя россиянка умерла

В Екатеринбурге 95-летняя пенсионерка умерла после избиения сиделкой
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге умерла 95-летняя россиянка, которую несколько недель назад избила сиделка. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на внучку пенсионерки.

По ее словам, в ночь с 4 на 5 августа сиделка, которая присматривала за бабушкой, нанесла ей многочисленные побои, а через три недели после случившегося пострадавшая скончалась.

Как рассказала внучка, медработница избила пожилую женщину после просьбы измерить давление: сиделка пинала пенсионерку и таскала ее за волосы.

Ранее сообщалось, что внучка попросила компанию «Милосердие.про» сменить сиделку для бабушки. Когда женщина работала в семье последний день, между пенсионеркой и сиделкой случился конфликт. В результате медработница повалила 95-летнюю бабушку на пол и избила. В компании заявили, что добавили сотрудницу в черный список. Родственники сообщили в полицию.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Избиение пациентки санитарами российской психбольницы попало на видео
В России сиделка избила 95-летнюю пенсионерку
Россиянин десять раз ударил женщину ножом из-за кота