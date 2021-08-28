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Бориса Джонсона обвинили в небезопасном использовании телефона

Times: премьер Британии использовал телефон для работы вопреки правилам безопасности
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Фото: POOL / Reuters

Премьер Великобритании Борис Джонсон, а также другие высокопоставленные министры использовали свои личные телефоны для обсуждения рабочих вопросов вопреки рекомендациям по безопасности. Об этом сообщает Times.

По данным издания, Джонсон использовал личный телефон для переписки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и британским предпринимателем Джеймсом Дайсеном. Отмечается, что политик обсуждал с принцем сделку по продаже футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед», а Дайсен писал британскому премьеру о налоговых льготах для своей компании.

Джонсоном были нарушены рекомендации, которые премьер-министр сам же распространил в правительстве после парламентских выборов 2019 году. Тогда политик предупредил всех о риске взлома телефонов и электронной почты. В рекомендациях отмечалось, что политики не должны использовать личные электронные устройства и приложения связи для обсуждения любых рабочих вопросов, вне зависимости от уровня их секретности.

Ранее сообщалось, что бывший главный советник премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс счел его «катастрофой для государства». Он сказал, что многие из окружения премьера хотели его смещения с должности после победы на выборах в декабре 2019 года. «Безусловно. Чем раньше он уйдет, тем лучше», — подчеркнул Каммингс.

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