«Ростех» рассказал о применении боевых экзоскелетов в Сирии

В «Ростехе» заявили об использовании экзоскелетов российскими военными в Сирии

Российские военнослужащие используют в Сирии экзоскелеты, увеличивающие боевой потенциал подразделений. Об этом РИА Новости рассказали в «Ростехе».

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В госкорпорации пояснили, что новинки уже прошли боевое применение. В частности, стало известно, что российские саперы используют пассивные экзоскелеты, не оборудованные двигателями. Такое снаряжение исключительно за счет механики снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат солдата, позволяя ему поднимать и переносить большие грузы на большее расстояние.

Ранее в «Ростехе» объявили, что в России создан первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета. Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал, что данный экзоскелет может снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50 процентов, а затраты энергии на бег или ходьбу — на 15 процентов.

Помимо этого, при его использовании человек может нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20 процентов точнее.