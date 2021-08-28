Найден новый самый северный участок суши на Земле

Шесть ученых из Дании и Швеции случайно обнаружили недалеко от Гренландии новый остров. Территория стала самым северным участком суши на Земле, сообщается на сайте Университета Копенгагена.

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Изначально в июле 2021 года группа ученых отправлялась работать в район острова Оодаак, известного с 1978 года, — он считался самым северным в мире. Однако в последующие годы остров пропал, и ученые не могли его найти. Этим летом специалисты высадились на участке и предположили, что побывали на Оодааке. Однако позже они сверили координаты на базе и выяснили, что новый участок находится на 780 метров северо-западнее Оодаака.

Площадь найденной территории составила 60 на 30 метров. Она оказалась покрыта гравием и грязью. Ученые предложили назвать остров Кекертак Аваннарлег, что с гренландского языка переводится как «самая северная земля». Появление острова эксперты объяснили движением льдов в этом районе. Они не стали связывать находку с глобальным потеплением.

По мнению ученых, остров не представляет особой ценности. «Но на личный взгляд это, конечно, забавно — быть одним из шести человек в мире, которые топтали своими грязными ботинками самую северную часть Земли», — отметил научный руководитель группы Мортен Раш в разговоре с «Би-би-си».

В феврале 2020 года новый остров был обнаружен на западном побережье Антарктиды. По словам ученых, находка стала возможной из-за климатических изменений. Небольшой кусок земли можно было увидеть из космоса, однако до обнаружения его скрывала состоящая из снега и льда шапка.