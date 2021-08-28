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Тысячи берлинцев вышли протестовать в центр города

Тысячи жителей Берлина вышли на протестную акцию против коронавирусных ограничений
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Фото: Christian Mang / Reuters

Тысячи жителей Берлина вышли в центр города на протестную акцию против ограничений, введенных властями для сдерживания распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя берлинской полиции.

«Около двух тысяч человек в настоящее время собрались на санкционированном митинге на Потсдамер плац. Люди стоят, не соблюдая дистанции, у части отсутствуют защитные маски», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в течение дня в Берлине прошли несколько несанкционированных акций, на которых полиция проводила задержания и сейчас устанавливает личности нарушителей. «Несколько полицейских пострадали в результате попыток со стороны протестующих освободить задержанных», — рассказал представитель полиции.

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