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Российский подросток без прав сбил семью с двумя детьми

17-летний подросток на мотоцикле без прав сбил семью на пешеходном переходе в Сухом Логе
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Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

17-летний подросток, не имеющий водительских прав, сбил на мотоцикле семью из четырех человек в городе Сухой Лог под Екатеринбургом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

«Несовершеннолетний байкер, не имеющий прав, двигаясь по центру города, не заметил пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил на них наезд, мотоцикл опрокинулся. В результате аварии пострадала семья из четырех человек и сам мотоциклист», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел поздним вечером в пятницу, 27 августа. Прибывшие на место врачи диагностировали у 39-летнего мужчины перелом лодыжки, у 37-летней женщины — ушибы голеней. 11-летний и трехлетний дети получили переломы обеих голеней и ушиб бедра соответственно.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Подросток, имя которого не называется, ездил на нем с разрешения отца, также не обладающего водительским удостоверением.

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