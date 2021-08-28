Российский подросток без прав сбил семью с двумя детьми

17-летний подросток на мотоцикле без прав сбил семью на пешеходном переходе в Сухом Логе

17-летний подросток, не имеющий водительских прав, сбил на мотоцикле семью из четырех человек в городе Сухой Лог под Екатеринбургом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

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«Несовершеннолетний байкер, не имеющий прав, двигаясь по центру города, не заметил пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил на них наезд, мотоцикл опрокинулся. В результате аварии пострадала семья из четырех человек и сам мотоциклист», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел поздним вечером в пятницу, 27 августа. Прибывшие на место врачи диагностировали у 39-летнего мужчины перелом лодыжки, у 37-летней женщины — ушибы голеней. 11-летний и трехлетний дети получили переломы обеих голеней и ушиб бедра соответственно.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Подросток, имя которого не называется, ездил на нем с разрешения отца, также не обладающего водительским удостоверением.