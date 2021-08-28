Умерла член СПЧ Мария Большакова

Член СПЧ Мария Большакова умерла на 72-м году жизни после тяжелой болезни

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Мария Большакова умерла на 72-м году жизни в субботу, 28 августа, после тяжелой болезни. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

«Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Артемовны. Светлая память», — говорится в сообщении.

Большакова создала и возглавила комитет семей военнослужащих Московской области, на базе которого была образована общественная благотворительная организация «Союз семей военнослужащих России».

С 2006 по 2010 год входила в состав общественной палаты России, а с 2011-го являлась членом СПЧ. Была лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, награждена знаком отличия «За благодеяние».