Скончался актер из сериала Мир! Дружба! Жвачка!

На 51-м году жизни скончался российский актер и журналист Алексей Лагутин. Об этом сообщается на сайте Одинцовского округа Московской области.

В некрологе говорится, что актер ушел из жизни «на пике проектов и замыслов», воплотить которые не позволила «тяжелая болезнь».

«Уход Алексея Лагутина стал большой потерей для культуры Одинцовского округа», — подчеркивается в сообщении.

Лагутин окончил факультет театрального искусства в Воронежском государственном институте искусств. Он известен своей работой в Рязанском областном ТЮЗе и Санкт-Петербургском театре «Комедианты», ролями в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Райский уголок», а также как автор передач «Беседы у окна», «МузАнтракт», «Хочу в телевизор» и «ПРОчтение».

Ранее стало известно о смерти народного артиста РСФСР Романа Громадского, снявшегося в сериалах «Тайны следствия» и «Ментовские войны». На 81-м году жизни он скончался от инсульта.