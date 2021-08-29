Россия
 
Последние новости
Пушков предрек Европе раскол «по ценностной оси координат»
Прохор Шаляпин сыграл свадьбу в США с 42-летней миллионершей
Пьяный россиянин избил администратора «Пятерочки» и попал на видео 
Россиян предупредили о резком похолодании
Последний самолет с британскими военными покинул Афганистан
В Польше испугались сотрудничества России с двумя странами
Россиянин сдвинул с места корабль весом более двух тысяч тонн
Украина завершила эвакуацию граждан из Афганистана
На Паралимпиаде выступил осужденный на 84 года террорист
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач рассказал о частых осложнениях после COVID-19

Врач Тяжельников: частым осложнением после COVID-19 является нарушение дыхательной системы
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Чаще всего после коронавирусной инфекции пациенты сталкиваются с такими осложнениями, как нарушения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Врач отметил, что о проблемах говорит наличие одышки, кашель, боль в груди и тахикардия. «Есть множество и других осложнений, затрагивающих деятельность разных органов, которые могут не давать явных симптомов, но как раз выявляются при обследовании. Коронавирусная инфекция может приводить к мультисистемным нарушениям в организме», - сказал специалист.

По словам Тяжельникова, даже если заболевание протекало в легкой или в средней тяжести, позже могут наблюдаться осложнения.

Ранее руководитель новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич заявил, что пандемия COVID-19 продлится еще пять лет. По его словам, россиян ожидают еще пять-шесть волн коронавируса. Он добавил, что бесконечное появление новых более устойчивых мутаций может быть связано со слабым иммунитетом граждан. Вакцинация населения, в свою очередь, усиливает селекцию устойчивого вируса. Так, инфекция не будет распространяться при напряженном иммунитете, однако со временем ослабеет, тогда будет происходить отбор сильных мутаций.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач предрек россиянам пять-шесть новых волн коронавируса
Иммунолог описал рост смертности из-за COVID-19 фразой «каждый 20-й погибает»
Врач предупредила о влиянии коронавируса на почки