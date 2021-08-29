Врач рассказал о частых осложнениях после COVID-19

Чаще всего после коронавирусной инфекции пациенты сталкиваются с такими осложнениями, как нарушения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Врач отметил, что о проблемах говорит наличие одышки, кашель, боль в груди и тахикардия. «Есть множество и других осложнений, затрагивающих деятельность разных органов, которые могут не давать явных симптомов, но как раз выявляются при обследовании. Коронавирусная инфекция может приводить к мультисистемным нарушениям в организме», - сказал специалист.

По словам Тяжельникова, даже если заболевание протекало в легкой или в средней тяжести, позже могут наблюдаться осложнения.

Ранее руководитель новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич заявил, что пандемия COVID-19 продлится еще пять лет. По его словам, россиян ожидают еще пять-шесть волн коронавируса. Он добавил, что бесконечное появление новых более устойчивых мутаций может быть связано со слабым иммунитетом граждан. Вакцинация населения, в свою очередь, усиливает селекцию устойчивого вируса. Так, инфекция не будет распространяться при напряженном иммунитете, однако со временем ослабеет, тогда будет происходить отбор сильных мутаций.