Рогозин допустил существование инопланетян

Вселенная бесконечна во времени и пространстве, а потому бесконечным может быть шанс существования инопланетной жизни. Об этом в интервью «Газета.ру» заявил генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Глава «Роскосмоса» отметил, что «эта жизнь не обязательно должны быть в лице гуманоидов, это могут быть клетки, вирусы, растения, а могут быть и живые разумные существа».

По словам Рогозина, вопрос существования инопланетян будет вызывать интерес до тех пор, пока не будет найдена та самая разумная жизнь.

«Все миссии, которые мы сегодня готовим, например миссия на Марс совместно с Европейским космическим агентством, преследуют цель найти признаки жизни, которые когда-либо были на Марсе. То есть мы ищем жизнь, а, значит, мы в это верим», — заявил он.

Ранее гендиректор госкорпорации сообщил, что испытание капельного холодильника-излучателя для ядерного буксира «Зевс» на Международной космической станции может привести к прорывным результатам для «Роскосмоса».