Названа дата начала регулярных полетов «самолетов XXI века»

Глава ОАК: гражданский лайнер МС-21 начнет выполнять регулярные рейсы в 2022 году

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь назвал дату начала регулярных полетов новейших гражданских самолетов МС-21 («Магистральных самолетов XXI века»). Об этом сообщается в сюжете телеканала «Россия 1».

Авиалайнер среднемагистрального класса начнет выполнять регулярные рейсы уже в следующем, 2022-м году.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сказал, что к 2026 году планируется постепенно выйти на темп производства в 70 таких воздушных судов в год.

Пассажирский самолет МС-21 совершил первый полет с двигателем ПД-14 в декабре 2020 года. Уточнялось, что он взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода и находился в воздухе 85 минут.