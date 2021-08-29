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В российском городе сотни посылок выбросили на помойку

В жилом районе «ЖБИ» Екатеринбурга сотни посылок выбросили на помойку
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Фото: страница «ЖБИ - Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге сотни посылок выбросили на помойку. Об этом пишет сообщество «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Уточняется, что инцидент произошел возле одного из домов на Сиреневом бульваре в жилом районе «ЖБИ» Кировского административного района. По словам жителей, их привезли утром в субботу, 28 августа.

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Очевидцы рассказали, что некоторые прохожие стали вскрывать посылки и забирать содержимое. Предположительно, посылки прибыли из Китая.

В «Почте России» заявили, что эти отправления не имеют к ним отношения. Пакеты посылали из Узбекистана другими транспортными компаниями. Уточняется, что уцелевшие посылки забрала «Почта России». Их отправят в таможенное управление, пишет Е1.ru.

26 августа стало известно, что в Санкт-Петербурге сотрудница «Почты России» набросилась на женщину с фразой «сдохни, тварь»

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