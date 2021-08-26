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Сотрудница «Почты России» набросилась на посетительницу с фразой «сдохни, тварь»

В Петербурге сотрудница «Почты России» набросилась на женщину с фразой «сдохни, тварь»
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В Санкт-Петербурге сотрудница отделения «Почты России» набросилась на посетительницу после того, как та начала снимать ее на телефон. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах снят конфликт между двумя россиянками. Сотрудница почты набросилась на посетительницу со словами «сдохни, тварь», кинула в нее посылкой (рюкзаком), которую пришла забирать девушка, и выразилась в ее адрес ненормативной лексикой.

По словам посетительницы, конфликт случился из-за того, что работница почты долго говорила по телефону и игнорировала ее около пяти минут.

Как пишет издание, «Почта России» уже отстранила женщину от работы с клиентами и начали внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, что сотрудница отделения «Почты России» в Нижнем Новгороде распылила в лицо пенсионерке газовый баллончик. Также она грубо выражала свое недовольство и якобы назвала посетителей «набежавшими тараканами».

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