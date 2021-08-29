Талибы расстреляли в Афганистане известного фольклорного певца и музыканта

Члены радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), которые захватили власть в Афганистане, убили популярного фольклорного исполнителя и музыканта Фавада Андараби, поддерживавшего силы сопротивления. Об этом свидетельствуют данные местного телеканала Times Now.

Согласно информации канала, в субботу, 28 августа, к афганскому исполнителю народных песен, который проживал в городе Андараб, провинция Баглан, пришли боевики «Талибана». Они вывели музыканта из его дома и расстреляли. Информацию о гибели певца подтвердил его сын. Артист в своих песнях поддерживал движение сопротивления и осуждал действия талибов. Кроме того, большинство лидеров «Талибана» считают музыку Андараби «противной исламу».

Смерть музыканта в Twitter также подтвердил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.

«Жестокость талибов продолжается в Андарабе. Сегодня (в субботу, 28 августа — прим. «Ленты.ру») они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто приносил радость в эту долине и ее жителям. Как он пел, "наша прекрасная долина... страна наших предков..." никогда не подчинится жестокости "Талибана"», — написал бывший глава внешнеполитического ведомства.

Расстрел исполнитель народных песен произошел спустя несколько дней после того, как лидеры «Талибана» ввели новые правила в стране, включая запрет на музыку. «Талибан» надеется убедить людей не слушать ее без государственного давления. Представитель талибов Забиулла Муджахид указал, что музыка запрещена в исламской религии. В новом правительстве Муджахид может занять пост министра культуры и информации.