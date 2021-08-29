Московский полицейский украл у чеченца 30 миллионов рублей

В Москве полицейский заподозрил чеченца в преступлении и украл у него 30 миллионов рублей

В Москве полицейский напал на чеченца и украл у него 30 миллионов рублей, потому что подозревал его в преступлении. Оказалось, что в машине потерпевшего он установил трекер, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Как рассказывают авторы канала, чеченец Вахаев получил деньги в феврале — тогда женщина во Внуково передала ему сумку с 30 миллионами рублей. Такую сумму передал его друг, чтобы он обменял ее в валюту. Мужчина обменял деньги, но тогда на него напал неизвестный и украл их.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что GPS-трекер в машине потерпевшего установил сотрудник московского наркоконтроля Ширяев. Также следователи нашли сотрудника ЧОПа Губанова, который помогал россиянину.

По словам Губанова, полицейский попросил установить его трекер, потому что Вахаев был потенциальным преступником. Также Ширяев якобы потребовал купить планшет с сим-картой, чтобы следить за машиной чеченца. Губанов рассказал, что после ограбления полицейский потребовал выключить планшет и временно уехать из города.

По данным Baza, Ширяев отрицает слова Губанова. Он заявляет, что трекеры для Губанова попросил настроить другой сотрудник наркоконтроля.

Ранее 11 полицейских осудили в Москве за грабеж под видом оперативных мероприятий. Подсудимые также признаны виновными в получении особо крупной взятки, превышении должностных полномочий и краже. Им назначены сроки от 8 до 13 лет.