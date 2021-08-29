Полицейские жестко задержали звезду НБА

Полиция Лос-Анджелеса опубликовала видеозапись задержания игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джексона Хэйза. Полная версия ролика доступна на YouTube-канале Daily Mail.

Арест баскетболиста «Нью-Орлеан Пеликанс» состоялся еще в июле. Полиция среагировала на вызов родственницы девушки Хэйза. Она получила тревожные SMS от своей кузины и решила позвонить в службу спасения по номеру 911.

Прибывшие на место офицеры полиции задержали 21-летнего спортсмена. Хэйз прижал одного из них к стене. Полицейские расценили это как сопротивление аресту и приступили к жестким мерам. В итоге они применили электрошок, а также придавили горло игрока НБА коленом.

Полиция Лос-Анджелеса представила прокуратуре необходимые материалы. Обвинений в адрес самих офицеров из-за жесткого задержания пока не предъявлено.