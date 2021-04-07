Клуб НБА предложил игрокам выплачивать зарплату в биткоинах

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингс» предложил игрокам и сотрудникам выплачивать зарплаты в биткоинах. Об этом сообщает Coindesk.com со ссылкой на владельца команды Вивека Ранадиве.

Уточняется, что такая форма расчета будет опциональной. Желающие смогут получать выплаты в традиционном формате.

В 2014 году «Сакраменто» добавил для болельщиков возможность приобрести за биткоины билеты на матчи, а также товары и услуги на стадионе. Спустя пять лет «Кингс» выпустили токен-вознаграждение для болельщиков. В нынешнем регулярном чемпионате НБА команда занимает 12-е место в Западной конференции.

С начала года котировки главной мировой криптовалюты выросли более чем вдвое. Сейчас курс биткоина составляет больше 57 тысяч долларов США.