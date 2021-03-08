Карточку с Коби Брайантом продали за рекордные 1,8 миллиона долларов

Коллекционная карточка с изображением погибшего в прошлом году американского баскетболиста Коби Брайанта ушла с молотка аукциона Goldin Auctions за рекордные почти 1,8 миллиона долларов. Об этом сообщает аукционный дом, специализирующегося на продаже подобных предметов коллекционирования, на своей странице в Facebook.

«Рекорд всех времен за карточку Коби Брайанта — 1 795 800 долларов», — говорится в сообщении.

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Информации о личности покупателя не приводится.

Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров никто не выжил. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире. В это время над местностью навис плотный туман.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в активе американца два олимпийских золота.