Бывшего баскетболиста НБА парализовало после ДТП

Бывший баскетболист американец Шон Брэдли выступил с заявлением после аварии, в которую он попал в январе. Слова спортсмена передает журналист The Athletic Шэмс Караниа в Twitter.

48-летнего Брэдли парализовало после ДТП. Американца сбила машина во время велопрогулки. Экс-спортсмен повредил спинной мозг, что повлекло за собой паралич. Последние восемь недель Брэдли провел в госпитале, где он перенес операцию на шее.

Брэдли выступал на позиции центрового в клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он играл за «Филадельфию Севенти Сиксерс», «Нью-Джерси Нетс» и «Даллас Маверикс».

Помимо спортивной карьеры, Брэдли также появлялся в кино и на телевидение. В частности, он сыграл одного из звезд НБА в фильме «Космический джем» с Майклом Джорданом. Также на его счету эпизодическая роль в телесериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».