Звезда НБА умер в тюрьме

Американец Эдди Джонсон, звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1980-х, умер, отбывая пожизненное заключение в тюрьме штата Флорида. Об этом сообщает TMZ.

65-летний экс-баскетболист скончался 26 октября, однако некоторое время тюремная администрация не афишировала данную информацию. Отмечается, что Джонсон умер в результате болезни.

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Джонсон был арестован в 2008 году и обвинен в изнасиловании восьмилетней девочки. В том же году его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.

Джонсон известен по выступлениям в НБА. Он дважды участвовал в Матче всех звезд лиги в 1980-м и 1981-м. Однако из-за проблем с дисциплиной и употреблением наркотиков в 1987 году Джонсону запретили выступать в НБА. У американца многократно возникали проблемы с законом. Его задерживали более 100 раз по различным поводам. В их числе и хранение наркотиков, и нападение на офицера полиции.