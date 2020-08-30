Звезда НБА умерла в 53 года

Бывший баскетболист «Портленд Трэйл Блэйзерс» Клиффорд Робинсон умер в 53 года. Об этом сообщается на сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Экс-спортсмен скончался в субботу, 29 августа. «Покойся с миром, Клиффорд Робинсон — один из первых, за кем я наблюдал, будучи еще ребенком. Легенда Портленда», — прощается со звездой НБА Кевин Лав, выступающий за «Кливленд Кавальерс».

Робинсон выступал в НБА на протяжении 18 сезонов. Всего на его счету 1380 матчей в лиге. Это 15-й результат в истории НБА. Помимо «Портленд Трэйл Блэйзерс» Робинсон также выступал за «Детройт Пистонс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Джерси Нетс». Американец завершил карьеру в 2007 году.

В 1994 году Робинсон участвовал в Матче всех звезд НБА.