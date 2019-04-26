Умер восьмикратный чемпион НБА

В США умер восьмикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Хавличек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба «Бостон Селтикс», за который выступал спортсмен.

Хавличеку было 79 лет. Причиной смерти баскетболиста стала болезнь Паркинсона. «Джон был добрым и внимательным, скромным и добрым. Он был чемпионом во всех смыслах. Мы переживаем эту потерю вместе с его семьей, друзьями и фанатами», — говорится в сообщении на сайте «Бостона».

Спортсмен входит в Зал баскетбольной славы. Он выступал за «Селтикс» 16 сезонов и восемь раз выигрывал чемпионат. Хавличек является третьим игроком в истории НБА по количеству чемпионских перстней.

Американец завершил карьеру в 1978 году. Позднее его включили в список 50 величайших игроков в истории НБА.