Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР

Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин умер в возрасте 71 года. Об этом сообщается на сайте московского «Спартака», за который долгое время выступал нападающий.

Спортсмен умер 28 декабря. Причина смерти Зимина не сообщается. «Он умел в этой игре все. Маэстро хоккея», — говорится в сообщении московского клуба.

Зимин начал профессиональную карьеру в 1964 году в составе московского «Локомотива». Год спустя он перешел в «Спартак», за который выступал девять лет. Вместе с красно-белыми он стал двукратным чемпионом СССР.

В составе советской сборной Зимин дважды выигрывал Олимпийские игры (в 1968-м и 1972-м годах), а также два раза завоевывал золотые медали мирового первенства. Спортсмен принимал участие в Суперсерии СССР — Канада в 1972-м и стал автором первой заброшенной шайбы.

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