Умер чемпион московской Олимпиады-1980

Олимпийский чемпион, тяжелоатлет Юрий Варданян умер в США в возрасте 61 года. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Информацию о его смерти агентству подтвердили в пресс-службе министерства спорта и по делам молодежи Армении. В настоящий момент обсуждается вопрос о транспортировке тела спортсмена из США на родину. Причина смерти не уточняется.

Варданян спортсмен стал олимпийским чемпионом в на Играх в Москве в 1980 году. Он также является четырехкратным чемпионом СССР (1977, 1979, 1981, 1982), пятикратным чемпионом Европы (1977, 1978, 1980, 1981, 1983), семикратным чемпионом мира (1977—1981, 1983, 1985). На счету Варданяна 43 мировых рекорда.

В ноябре 2017 года в Турции умер самый титулованный тяжелоатлет в истории Наим Сулейманоглу. Он трижды выигрывал золото на Олимпийских играх, а также установил 46 мировых рекордов.

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