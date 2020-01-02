Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн

Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщила пресс-служба НБА в своем Twitter.

Стерн умер днем в среду, 1 января, из-за кровоизлияния в мозг, которое он перенос в середине декабря. Последние минуты жизни рядом со Стерном находилась его семья.

Нынешний комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что благодаря Стерну Национальная баскетбольная лига стала глобальным брендом, и это делает его не только одним из величайших спортивных комиссаров всех времен, но и одним из самых влиятельных бизнес-лидеров своего поколения.

Работу в НБА Стерн начал с должности внешнего консультанта, в 1980 году стал исполнительным вице-президентом, а в 1984-м — комиссаром Лиги. В 2014 году он ушел с этого поста. При Стерне НБА стала одной из самых богатых лиг в мире.