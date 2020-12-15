Игрока НБА выгнали из команды из-за положительного теста на коронавирус

Форварда Ноа Вонле выгнали из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллс» после того, как он сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс в Twitter.

Игроку придется отправиться на карантин, и это помешает его подготовке к предстоящему сезону. Поэтому руководство «Чикаго» решило отчислить баскетболиста.

25-летний Вонле также известен выступлениями за «Портленд», «Нью-Йорк», «Миннесоту» и «Денвер». К «Чикаго» спортсмен присоединился в ноябре, подписав контракт на год с окладом в два миллиона долларов. Соглашение стало бы гарантированным в начале сезона.

11 декабря американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал спортсменом года по версии журнала Time. Редакция отметила участие форварда клуба НБА в общественных кампаниях по борьбе с расовым неравенством в США, а также направленных на повышение активности избирателей.