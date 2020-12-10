Чемпионат Европы по фигурному катанию отменили

Чемпионат Европы по фигурному катанию, который планировалось провести в Хорватии, отменен. Об этом сообщает ТАСС.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не проводить турнир на фоне пандемии коронавируса. Планировалось, что турнир пройдет с 25 января по 31 января 2021 года в Загребе. Также ISU отменил проведение чемпионата мира среди юниоров.

Как сообщает хорватский Jutarnji.hr, на арене в Загребе будет развернут госпиталь для зараженных COVID-19. Об этом изданию сообщил министр здравоохранения страны Вили Бероша.

В прошлом году турнир прошел в австрийском Граце. Победительницей в женском одиночном катании стала россиянка Алена Косторная.