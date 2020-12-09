Фигуристка Медведева пропустит чемпионат России

Фигуристка Евгения Медведева пропустит чемпионат России, который должен пройти с 24 по 27 декабря в Челябинске. Списки участников доступны на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

Медведевой нет в числе 18 фигуристок, заявленных на соревнования. Не значится ее фамилия и в списке запасных участниц.

При этом национальный чемпионат является отборочным турниром на международные старты — чемпионаты Европы и мира. В текущем сезоне пока нет ясности по поводу их проведения в условиях пандемии коронавируса.

21 ноября сообщалось, что Медведева заразилась коронавирусом. При этом отмечалось, что сперва спортсменка получила отрицательные результаты теста на COVID-19.

В октябре у спортсменки также были проблемы со здоровьем. Фигуристка была госпитализирована из-за проблем с позвоночником. На фоне повреждения она была вынуждена отказаться от участия в Кубке России.

В текущем сезоне она выступила только один раз — на открытых прокатах сборной России в сентябре. При этом спустя несколько дней после выступления стало известно, что спортсменка покинула группу канадского тренера Брайана Орсера и вернулась к Этери Тутберидзе.

На счету Медведевой две серебряных медали на Олимпиаде в Пхенчхане (в личном и командном первенстве), а также по две победы на чемпионатах мира и Европы. Кроме того, россиянка дважды побеждала в финалах серии Гран-при.