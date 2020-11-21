Фигуристка Медведева заразилась коронавирусом

Российская фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом. Об этом сообщает издание Mash.

21-летняя спортсменка находится на карантине. При этом отмечается, что сперва Медведева получила отрицательные результаты теста на COVID-19. Однако фигуристка страдала от симптомов заболевания и решила снова сдать необходимые анализы. В итоге у нее был выявлен коронавирус.

В октябре у спортсменки также были проблемы со здоровьем. Медведева была госпитализирована из-за проблем с позвоночником. На фоне повреждения она была вынуждена сняться со второго этапа Кубка России.

На счету Евгении Медведевой серебряная медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, а также по две победы на чемпионатах мира и Европы. Кроме того, россиянка дважды побеждала в финалах серии Гран-при.