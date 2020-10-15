Стал известен диагноз госпитализированной Медведевой

Стал известен диагноз российской фигуристки Евгении Медведевой после госпитализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«У Медведевой проблема с позвоночником, у нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства», — сообщает агентство. Уточняется, что спортсменка занимается лечебной физкультурой, плавает в бассейне, проходит курс физиотерапии.

При этом уже в четверг, 15 октября, россиянка вернется на лед и проведет первую тренировку. «Медведева готовится к предстоящим стартам», — заметил источник.

О госпитализации Медведевой сообщалось 8 октября. Ей пришлось отказаться от участия во втором этапе Кубка России.

16 сентября Медведева объявила о решении вернуться в группу Этери Тутберидзе. Фигуристка поблагодарила канадского специалиста Брайана Орсера за проделанную работу и понимание.

Помимо побед на первенствах мира и Европы, Медведева завоевала серебро на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. На счету россиянки также две победы в финалах Гран-при.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



