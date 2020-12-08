Российская фигуристка рассказала о желании сделать из себя «силиконовую Барби»

Российская фигуристка Елена Радионова заявила, что собиралась изменить внешность с помощью пластической хирургии. Интервью с ней доступно на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

Спортсменка вспомнила, что это желание возникло у нее в подростковом возрасте. «Хотелось изменить в себе все: ребра, скулы сделать, нос поменять, губы накачать, грудь сделать — все, все, все. Сделать из себя силиконовую Барби», — заметила она.

Фигуристка подчеркнула, что потом поняла, что это «абсолютная дурь». «Если честно, я вообще против пластической хирургии. Сейчас все стараются придерживаться здорового образа жизни, все стараются выглядеть натурально, поэтому пластические операции — это уже не модно», — заключила Радионова.

В апреле 2019 года спортсменка высказалась на тему правильной подготовки российских спортсменов. По ее мнению, требуется жесткость, потому что «русский человек, пока не крикнешь, не стукнешь, ничего не будет делать».

Радионова — двукратная чемпионка мира среди юниоров (2013, 2014), двукратный серебряный призер взрослого чемпионата Европы (2015, 2016), бронзовый призер чемпионата мира (2015). Она объявила о завершении карьеры в сентябре 2020-го, но не выступала с 2018 года.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



