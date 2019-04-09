Российская фигуристка рассказала о русской лени и правильных тренировках

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, российская фигуристка Елена Радионова в интервью YouTube-каналу Елены Родиной высказалась на тему правильной подготовки спортсменов.

Радионова заявила, что спортсменам требуется жесткость. «Иногда надо и наорать на спортсмена. Русский человек, пока не крикнешь, не стукнешь, ничего не будет делать», — отметила она. По словам фигуристки, дети, начинающие карьеру в спорте, зачастую отказываются работать, и тренерам необходимо проявлять жесткость, чтобы заставить их продолжать.

Спортсменка добавила, что лично ей жесткость не требовалась. «Спокойно работа проходила, хотя бывали скандалы. Но я считаю, что иногда пинок под зад — это хорошо», — отметила она.

Кроме бронзовой медали чемпионата мира, 20-летняя Радионова завоевала два серебра на чемпионатах Европы сезона-2014/2015 и 2015/2016.

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